انت الان تتابع فان دايك: جئت إلى ليفربول من أجل هذه اللحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ م

ليفربول Advertisements

أعرب الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، مؤكدًا أن كل الأمور سارت مع جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فني وجمهور، بطريقة جيدة، وحالفهم التوفيق هذه المرة لذلك نجحوا في حصد اللقب الغالي على حساب فريق قوي. وأضاف فان دايك في تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORT: «أنا فخور جدًا بالانتماء لهذا النادي، لقد جئت هنا لتحقيق الألقاب مع ليفربول، لذلك أنا شاعر بسعادة كبيرة الآن».

وتابع: «قبل أن أكون لاعبًا للفريق كنت عاشقًا لليفربول وجمهوره منذ سنوات طويلة، لذلك كنت أعلم أنه من الممكن خسارة لقب، لكن من الصعب أن نخسر هذا الجمهور العظيم». وتوج فريق ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين نظيفين،