الامارات | ساري أبلغ تشلسي رغبته في الانتقال إلى تدريب يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن ساري أبلغ تشلسي رغبته في الانتقال إلى تدريب يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت تقارير صحافية السبت الى أن الإيطالي ماوريتسيو ساري أبلغ إدارة فريقه تشلسي الإنجليزي الذي قاده هذا الموسم للتتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم، رغبته في الرحيل والعودة الى إيطاليا، حيث يتوقع أن يتولى تدريب يوفنتوس بطل الدوري المحلي في المواسم الثمانية الأخيرة.

وتعاقد النادي اللندني مع ساري في صيف العام الماضي قادماً من نابولي الإيطالي، وتمكن من قيادته الى إنهاء الموسم في المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، وتالياً ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل أن يتوج الأربعاء الماضي بلقب يوروبا ليغ على حساب الغريم اللندني أرسنال 4-1. لكن اسم ساري (60 عاماً) ارتبط في الآونة الأخيرة بالعودة الى إيطاليا لتولي الإدارة الفنية لفريق السيدة العجوز خلفاً لماسيميليانو أليغري الذي رحل نهاية موسم 2018-2019 بعدما قاد الفريق لتتويجه الثامن توالياً.