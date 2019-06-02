الامارات | البوركيني بانسي يبدأ مشواره مع الفريق رقم 27

شكرا لقرائتكم خبر عن البوركيني بانسي يبدأ مشواره مع الفريق رقم 27 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يونيو 2019

انتقل اللاعب البوركيني أريستيد بانسي (34 عاماً)، الذي لعب لصفوف الأهلي سابقاً لصفوف حورويا الغيني أول من أمس، في صفقة انتقال حر ليصبح بذلك النادي رقم 27 الذي يلعب في صفوفه خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها في عام 2000، مع فريق استاد أبيدجان العاجي وهو ما جعله يصبح حديث الصحافة العالمية والمحلية في بلاده.

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وذكرت صحيفة «الديسماركي» الإسباني أن الخطوة التي قام بها أريستيد بانسي لا تصدق بالتعاقد مع فريق حورويا لمدة موسمين، وأوضحت أن من بين الـ27 نادياً التي لعب لها بانسي، الأهلي الإماراتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب بانسي قفز بين الدوريات الأوروبية ولعب في صفوف أندية عريقة، خصوصاً في الدوري الألماني من بينها ماينز 05 وأوغسبورغ، وخاض مع منتخب بلاده بوركينا فاسو 73 مباراة وسجل 22 هدفاً.

يذكر أن النادي الأهلي سابقاً كان قد تعاقد مع اللاعب في عام 2010 لمدة خمس سنوات قادماً من فريق ماينز الألماني بعقد قميته خمسة ملايين يورو، لكنه لم يستمر طويلاً لظهوره بمستوى متواضع.