الامارات | سعيد بن طحنون: راضون عن دورة التسامح وسنبدأ التحضير للنسخة المقبلة فوراً

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن طحنون: راضون عن دورة التسامح وسنبدأ التحضير للنسخة المقبلة فوراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، أول من أمس، فريق فندق سيتي سيزن بطلاً لخماسيات كرة القدم للصالات بعد فوزه على الجالية المغربية بنتيجة 5-2 في ختام بطولة التسامح الرياضية بصالة نادي العين بإستاد خليفة بن زايد.

وسبق مواجهة النهائي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي تفوق فيها فريق شرطة العين على فريق شركة الريس للمقاولات بهدفين مقابل هدف ليحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي دورة التسامح الرياضية، عن كامل رضاه عن الدورة، مؤكداً أن الدورة ناجحة بنسبة 80% قياساً على ما شهدته من تنافس رياضي شريف حضر فيه التسامح والروح الرياضية وشكل ديباجة لها طوال الأسبوعين الماضيين.

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وأضاف: «كما شهدت البطولات المختلفة مستويات فنية عالية تجاوب معها الجمهور الحاضر في كل الميادين بشكل لافت وكان هذا أحد أهم أهداف البطولة، إضافة إلى إحياء ليالي العين الرمضانية بتنافس رياضي منظم بجودة عالية على أيدي أطقم فنية محترفة في كل الرياضات، ونشكرهم على كل جهودهم السخية من أجل إنجاح الدورة».

وأردف: «والشكر موصول للجنة العليا المنظمة وللرعاة وللجمهور الراقي الذي تابع الدورة بشغف عزز كثيراً من دوافعنا للإعداد للنسخة الجديدة، والذي سيبدأ فوراً بعد العيد مباشرة وستكون الدورة المقبلة أكبر وأشمل لرياضات أخرى».

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدكتور أحمد آل سودين، في كلمته بحفل الختام، أن البطولة استحقت عن جدارة لقب دورة التسامح الرياضية لما عكسته من روح الألفة والمودة بين كل المشاركين، كما ثمن الدور البارز والفعال للشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، من خلال متابعته اليومية للبطولة، كما توجه بالشكر للرعاة ووسائل الإعلام واللجان العاملة وكل من أسهم في إنجاح البطولة.