الامارات | الجزيرة يعسكر في هولندا استعداداً للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يعسكر في هولندا استعداداً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة في بيان رسمي اختيار هولندا لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول استعداداً للموسم الجديد، وسيبدأ المعسكر يوم 20 يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أسابيع.
وسيُقام المعسكر على مرحلتين تُقام الأولى في مدينة فاخينينجن الهولندية لمدة 10 أيام، على أن تقام المرحلة الثانية يوم 30 يوليو في مدينة أوستربيك.
ومن المنتظر أن يخوض فريق الجزيرة خلال المعسكر خمس مباريات ودية على أن يستكمل الفريق فترة إعداده للموسم الجديد بعد عودته إلى أبوظبي.
وكان المشرف العام على الفريق أحمد سعيد، قد قام بزيارة إلى هولندا قبل أيام عدة للتحضير للمعسكر واختيار الفرق التي سيواجهها الجزيرة في المباريات الودية الخمس.
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