الامارات | اتحاد السلة يفتح باب انتقال اللاعبين المواطنين فوق الـ «30»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يفتح باب انتقال اللاعبين المواطنين فوق الـ «30» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لاتحاد كرة السلة، سالم المطوع، عن فتح باب الانتقالات الصيفية بداية من أمس للاعبي الأندية المواطنين من الفئة العمرية فوق الـ«30 عاماً»، شريطة عدم تسجيل مسبق للاعب أو عدم وجود عقدٍ سارٍ مع ناديه الحالي، وذلك في فترة تمتد حتى منتصف الشهر المقبل.

وقال المطوع لـ«الإمارات اليوم»، إن: «مع انتهاء فترة التسجيل الأولى للاعبي الأندية في 29 مايو الماضي، بات متاحاً أمام اللاعبين من فئة فوق (30 عاماً) الذين لا يرتبطون بعقود مع أنديتهم أو الذين لم يتم تسجيلهم في الفترة الأولى، حرية الانتقال إلى نوادٍ أخرى وإبرام تعاقدات جديدة».

موضحاً: «يجوز للأندية إدراج لاعبيها فوق سن الـ(30 عاماً) من الذين شاركوا في الموسم السابق ضمن كشوفاتها في فترة التسجيل الأولى التي أغلقت في 29 مايو الماضي، وفي حال عدم تقدم الأندية وحتى 20 من شهر يونيو الجاري بإقرار اللاعبين من هذه الفئة لتسجيلهم ضمن قوائم الموسم المقبل، فإن الاتحاد ملزم بإسقاطهم وجوباً من كشوفات أنديتهم، ليصبحوا قادرين على الانتقال إلى أندية أخرى في فترة انتقال خاصة تمتد حتى 12 يوليو المقبل».

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وأضاف: «عمم اتحاد اللعبة على الأندية نهاية الشهر الماضي الكشوفات المبدئية لفرق الرجال المسجلة حتى نهاية الفترة الأولى، على أن يعاود الاتحاد في 23 من الشهر الجاري تعميم الكشوفات مجدداً وذلك بعد استيفاء الأندية لإقرار لاعبيها ممن هم ضمن فئة فوق الـ(30 عاماً) من عدمها، وفي حال عدم إتمام عملية تسجيل اللاعب المواطن وفقاً لما سبق، فإنه يصبح قادراً على إبرام تعاقدات مع أندية جديدة، شريطة عدم وجود عقدٍ سارٍ مع ناديه الحالي».

وعن لجوء أندية لتوقيع عقود مفتوحة الأمد، قال المطوع: «ترك باب انتهاء التعاقد مع اللاعب مفتوحاً من قبل إدارة ناديه، لا يلزم اللاعب الذي مضى على تعاقده ثلاث سنوات بالبقاء مع ناديه الحالي، شريطة عدم تسجيله ووضع إقراره في فترة التسجيل الأولى، ليصبح حراً في الانتقال إلى نادٍ جديد، إذ يستند الاتحاد المحلي على لوائح الاتحاد الدولي، التي تقضي بفقدان العقد لصلاحيته وشرعيته مع إنهاء اللاعب لموسمه الثالث مع ناديه الحالي».

واختتم: «وضع الاتحاد خطة مرنة تتعلق بتسجيل الأندية للاعبيها، إذ تبدأ فترة التسجيل الثانية لفئة الرجال من المواطنين والمقيمين ومواليد الدولة، في التاسع من الشهر الجاري، وتمتد حتى 31 ديسمبر 2019، كما حدد الاتحاد الفترة من 19 مايو الماضي وحتى نهاية المرحلة الأولى من الدوري العام لمرحلة الرجال مطلع العام المقبل فترة لتسجيل المحترفين الأجانب، وصولاً لتحديد فترة بين 14 يوليو المقبل وحتى نهاية الموسم موعداً لتسجيل اللاعبين المواطنين في المراحل السنية والسيدات أيضاً، وانتقالاً إلى فترة تسجيل للاعبي المراحل السنية والسيدات لفئة غير المواطنين تمتد بين 14 يوليو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، انتهاءٍ بتحديد فترتين لنظام الإعارة لمرحلتي الرجال والشباب، مع فترة أولى تمتد بين الأول وحتى الـ12 من سبتمبر، وتتبع بفترة ثانية تمتد بين الرابع وحتى نهاية شهر ديسمبر».