الامارات | «النسور» بطلاً لدورة الفحلين الرمضانية برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «النسور» بطلاً لدورة الفحلين الرمضانية برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق النسور بطلاً لدورة الفحلين لكرة القدم برأس الخيمة، عقب فوزه على فريق الصقور بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2 في البطولة التي احتضنها ملعب منطقة الفحلين التي أقيمت ضمن مبادرات «عام التسامح 2019»، وبحضور جماهيري غفير.

وتوّج فريق الصاعقة كبطل لدورة الناشئين وفريق الفرسان كوصيف للبطل، وحصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الناشئين راشد طالب العبوه من فريق الصاعقة، ونال لقب هداف بطولة الناشئين سيف سلطان من فريق الفرسان، وأفضل حارس زايد محمد خمسون من فريق الحزم، ثم تم تكريم أصحاب الألقاب الفردية في بطولة الكبار، حيث حصل عبيد علي الشميلي على أفضل لاعب من فريق النسور، وحمد عبيد طحنون كأفضل حارس من فريق النسور، ويوسف خالد خمسون كهداف للبطولة من فريق الصقور.

وأعرب راعي حفل الختام حسن عبيد النقبي، عن سعادته لخروج الحفل الختامي بهذا الشكل الذي أكد مدى شغف جماهير المنطقة وحبها لدورتهم، وتمنّى أن تواصل نجاحاتها عاماً بعد الآخر.