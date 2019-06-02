شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة «صلاح» تذبح 5 عجول احتفالًا بتتويجه بـ«دوري الأبطال» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت أسرة النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه بدوري أبطال أوربا بعد تغلبه على فريق توتنهام بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب سنتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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التقت «المصري اليوم» أسرة «صلاح» في أثناء متابعة المبارة داخل منزلهم في قرية نجريج، وقال الحاج صلاح غالي، والد النجم، إنه فخور جدًا بما حققه نجله، موكدًا أنه «سفير لمصر يلعب من أجل رفع العلم المصري في جميع أنحاء العالم».

أضاف في تصريحات خاصة أنه ذبح 3 عجول من مزرعته الخاصة احتفالا بفوز ابنه بالبطولة، وأنه أجرى اتصالًا بنجله عقب المباراة لتهنئته بالفوز، وزف إليه فرحة 100 مليون مصري بالتتويج التاريخي، مؤكدًا أنه نجله سعيد جدا بالبطولة.

من جهته، قال المحاسب عبدالعزيز البنبي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح، وخال النجم المصري، إنه فخور بما حققه اللاعب، معلنًا عن تنظيم احتفالية، مساء الأحد، عقب انتهاء الدورة الرمضانية.

أسرة «صلاح» تذبح 5 عجول احتفالًا بتتويج ابنها بـ«البريميرليج»

أسرة «صلاح» تذبح 5 عجول احتفالًا بتتويج ابنها بـ«البريميرليج»

أسرة «صلاح» تذبح 5 عجول احتفالًا بتتويج ابنها بـ«البريميرليج»

أسرة «صلاح» تذبح 5 عجول احتفالًا بتتويج ابنها بـ«البريميرليج»