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الاتحاد السكندري يجهز حافلات لنقل جماهيره في مباراة سموحة

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أحمد القصاص 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى استعداده لمواجهة سموحة المصيرية، والمحدد لها العاشرة من مساء غدٍ الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى.

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ويسعى الاتحاد لحسم نتيجة اللقاء لصالحه والحصول على نقاط المباراة الثلاث لتجنب الدخول فى حسبة برما مع الأندية المهددة بالهبوط، وهى وادى دجلة وحرس الحدود وبتروجت والجونة.

وأعدت إدارة النادى عددا كبيرا من الحافلات لنقل الجماهير إلى استاد برج العرب لمساندة الفريق وتحفيزه على الفوز، وذلك بعد تلقى النادى الموافقة على حضور ثلاثة آلاف مشجع للمباراة. وعقد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، اجتماعا مع لاعبيه، طالبهم خلاله بعدم الالتفات لما يتردد من قبل من نادى سموحة بشأن أداء المباراة بالناشئين، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد بمثابة سلاح ذو حدين، لاسيما أن اللاعب الناشئ يسعى للظهور بصورة مشرفة وقوية أمام أهله أو أسرته والجماهير، فضلا عن كونه قادرا على بذل قصارى جهده فى الملعب طوال الـ90 دقيقة.

ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة داخل النادى أن الإدارة تنوى الإطاحة بعدد كبير من اللاعبين الذين لم يستفد منهم النادى الموسم الجارى..

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