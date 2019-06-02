شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط ترسم خارطة الطريق لـ خالد جلال مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، خارطة طريق للجهاز الفنى الجديد للفريق الكروى الأول بقيادة خالد جلال الذى تولى المهمة الفنية رسميا خلفا للسويسرى كريستيان جروس، لتنظيم العمل إداريا وفنيا خلال المرحلة المقبلة حيث وضع المجلس 4 شروط طالب المدير الفنى بتنفيذها أولها تحقيق العدالة والقضاء على الظلم بين جميع اللاعبين وثانيا استبعاد أى لاعب يثير أزمة أو يخرج عن النص سواء داخل الملعب أو خارجه وثالثا التشاور الدائم مع الجهاز المعاون والأخذ بنصائحهم الفنية قبل وأثناء المباريات، ورابعا وضع تصور لفترة الإعداد والصفقات الجديدة المطلوب تدعيم الفريق بها للموسم المقبل. وكلف منصور، خالد جلال بالاجتماع مع أمير مرتضى، المشرف على الكرة، عقب انتهاء مباراة حرس الحدود غدا فى الدورى لوضع التصور الخاص بقائمة الصفقات الجديدة ومعسكر الإعداد وبرنامج تدريبات الفريق خلال فترة التوقف المقبلة فى الدورى أثناء البطولة الإفريقية والاستقرار على قائمة الراحلين واللاعبين المستبعدين من قائمة الأبيض الموسم المقبل.

واعتمد رئيس النادى أمس الأول التشكيل الرسمى والنهائى للجهاز الفنى الجديد الذى ضم أمير مرتضى منصور مشرفا عاما وأمين حافظ منسقا عاما وخالد جلال مديرا فنيا ونبيل محمود مدربا عاما وتامر عبد الحميد وأمير عزمى مدربان مساعدان وخالد متولى مدربا لحراسة المرمى بشكل مؤقت لحين تسلم أيمن طاهر المنصب وأحمد زاهر مدير إدارى والدكتور محمد اسامة مدرب مساعد بالإضافة لاستمرار المساعدين للجهازين الطبى والإدارى. يأتى هذا فيما تخلف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للفريق، عن حفل تكريمه بمكتب رئيس النادى رغم حضور مترجمه أحمد شعبان ووكيله محمد حبشى، حيث رفض جروس الرد على هاتفه وفضل الاشتراك فى إحدى الدورات الرمضانية التى أقامتها سفارة بلاده فى نادى الصيد عن الحضور لحفل تكريمه هو وجهازه المعاون، ورغم ذلك أعلن مجلس الإدارة منحه كافة مستحقاته ومكافآته المالية المستحقة وفقا للعقد، حيث تم الاتفاق مع وكيله على كافة أموره ومستحقاته. من جهة ثانية، سادت حالة من الارتياح بين اللاعبين بعد تولى خالد جلال الإدارة الفنية للفريق، وتنفس البدلاء أيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد عنتر ومحمد حسن وبهاء مجدى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام الصعداء بعدما جاء قرار تعيين جلال ليمنحهم قبلة الحياة، خصوصا أن جلال استهل أول تدريب له مع الفريق بجلسة وعد فيها بإعادة الحق لأصحابه ومنح البدلاء وجميع اللاعبين الفرصة كاملة.

واستقر خالد جلال على إجراء تغييرات بسيطة فى تشكيل الفريق أمام الحدود غدا حيث سيدفع بمحمد حسن فى وسط الملعب بجوار طارق حامد، بالإضافة للاعتماد على خالد بوطيب كمهاجم صريح وإراحة بعض الأساسيين الذين يعانون من الإجهاد وفى مقدمتهم محمد إبراهيم وإبراهيم حسن، فيما انقسم الرأى حول أيمن حفنى بالبدء به أساسيا مكان أوباما أو الاعتماد عليه كبديل وورقة رابحة فى الشوط الثانى.