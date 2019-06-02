شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض الاستغناء عن «معلول».. المفاضلة بين «أزارو وأجايي» للرحيل.. و«محمود» يؤدي المرحلة الثانية من التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة النادى الأهلى بيع على معلول، بعد نهاية الموسم الجارى، بعد تلقى اللاعب عدة عروض مغرية، سواء أوروبية أو خليجية. وشدد مسؤولو النادى على أن معلول من العناصر الأساسية للفريق التى لن يتم الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال، فى ظل سعى المجلس لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل من أجل السعى لاستعادة اللقب الإفريقى، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية.

وتلقى معلول عدة عروض، عن طريق وكيله، للاحتراف بعدما ظهر بمستوى متميز مع الأهلى خلال الفترة المنقضية، إلا أنه مرتبط بتعاقد مع الأهلى ولا يمكنه الاحتراف إلا بموافقته. وعقد مسؤولو النادى جلسة مع معلول أبلغوه خلالها بتمسكهم به، وأن الوقت الراهن لا يمكن خلاله الاستغناء عن خدمات لاعب بمميزاته، ووعد مسؤولو الأهلى اللاعب بإمكانية السماح له بخوض تلك التجربة فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، شريطة ان يحقق الفريق الفوز بالبطولة الإفريقية، والعودة للمشاركة فى مونديال العالم للأندية، وتحقيق طموحات مجلس إدارة النادى وجماهيره التى لن تقبل إلا بالفوز باللقب الإفريقى، وتعويض خسارة اللقب فى آخر ثلاثة مواسم.

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يأتى هذا فى الوقت الذى يفاضل فيه الجهاز الفنى بين الثنائى أزارو وجونيور أجايى للموافقة على رحيل أحدهما فى نهاية الموسم الجارى.

فيما حرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلى للاعب الفريق محمد محمود الذى يعانى من الإصابة فى الرباط الصليبى.

وعاد اللاعب مؤخرًا من ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلى، حيث يؤدى تدريبات علاج طبيعى وتأهيل يومية فى إطار الجدول التأهيلى الذى عاد به من ألمانيا مؤخرًا.