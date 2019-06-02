شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يحشد عمومية الجبلاية ضد أبو ريدة ومجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت حدة الخلافات بين هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ونائبه أحمد شوبير فى ظل خلافات الثنائى على إدارة الأمور داخل الجبلاية والتعامل مع الأندية سواء فى الدورى الممتاز أو الجمعية العمومية، وواصل «شوبير» هجومه على الثنائى هانى أبوريدة وأحمد مجاهد عضو مجلس الإدارة خلال جلسته أمس الأول مع 40 ناديا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر بعد حفل الإفطار الذى نظمه عاصم مرشد عضو مجلس النواب وأحد المرشحين لانتخابات الجبلاية المقبلة على منصب العضوية، وأكد شوبير خلال الجلسة أن اتحاد الكرة يعيش حالة من الفوضى بسبب أحمد مجاهد الذى يتحكم فى مقاليد الأمور على مرأى ومسمع من هانى أبوريدة، وفى المقابل كثف أبوريدة ومجاهد اتصالاتهما بعدد من أعضاء الجمعية العمومية بعد جلسة شوبير معهم التى استمرت حتى السحور وأكد مجاهد وأنصار أبوريدة أنهما سيردان بقوة خلال الأيام المقبلة على هجوم نائب رئيس الاتحاد عليهما، لاسيما أن مجاهد قال للمقربين منه بالجمعية العمومية إنه يمتلك أدلة على وجود مواقف سلبية لنائب رئيس الجبلاية ضد بعض الأندية خلال اجتماعات مجلس الإدارة السابقة.

كان عاصم مرشد قد نظم حفل إفطار حضره كل من الدكتور كرم كردى وعصام عبدالفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر أعضاء المجلس، ثم تواجد «شوبير» مساء داخل الفندق للاجتماع بالجمعية العمومية، يأتى هذا فى الوقت الذى فجر فيه أحد رؤساء الأندية خلال الجلسة- طلب عدم نشر اسمه- مفاجأة من العيار الثقيل قائلا «طموحات النائب فى كرسى رئيس اتحاد الكرة سيقلب المعبد على من فيه»، فى الوقت الذى لم ينف فيه «شوبير» أثناء الجلسة رغبته فى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس خصوصا أن عددا من الجمعية العمومية واجهه بتصريحات سابقة له أكد خلالها أثناء ترشحه فى الانتخابات التكميلية أنه لن يترشح على منصب الرئيس فى مواجهة هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، يأتى هذا بعد أن تردد بقوة أثناء الجلسة أن أحمد شوبير يجهز قائمة لخوض الانتخابات على منصب رئيس الجبلاية تضم كلا من محمود الشامى نائبا وسيف زاهر وخالد لطيف وجمال الغندور أو سمير محمود عثمان فى منصب العضوية، رافضا تواجد كل من عصام عبدالفتاح عضو المجلس لقناعته بأن الأخير افتقد كثيرا من شعبيته خلال عضويته بالجبلاية بسبب المشاكل التحكيمية التى اشتكت منها أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى، كما يرفض «شوبير» فى حالة ترشحه للانتخابات المقبلة على منصب الرئيس تواجد الثنائى مجدى عبدالغنى وكرم كردى عضوى المجلس نظرا لفتور العلاقة معهما.

ويسعى سيف زاهر عضو المجلس لإنهاء حالة الخلاف بين أبوريدة وشوبير التى اشتعلت فى الأيام الماضية، لكن عددا من الأعضاء بالمجلس رفضوا التدخل لاسيما وأن أبوريدة وأحمد شوبير وأحمد مجاهد ومجدى عبدالغنى سيتوجهون خلال الأيام المقبلة إلى فرنسا لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» التى ستقام فى باريس، ومن ثم فقد يحدث توافق بينهم فى حالة تدخل أى من الأطراف التى لها قدرة على حل الأزمة داخل الاتحاد، فيما أكد أبوريدة لعدد من أعضاء الجبلاية رفضه الرد على هجوم نائبه عليه خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه لايفكر فى أى أمور أخرى سوى نجاح بطولة أمم إفريقيا وحصد المنتخب الوطنى للقب الإفريقى وأن مايحدث مهاترات لا يمكن الرد عليها باعتباره رئيسا للجبلاية واللجنة المنظمة للبطولة.