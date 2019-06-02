شكرا لقرائتكم خبر عن « أبو تريكة فين؟».. محمد صلاح يسأل عن الماجيكو عقب فوزه بدوري الأبطال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في لقاء سريع ومُقتضب، عقب تتويج فريق ليفربول بدوري الأبطال، قال صلاح: «أنا مبسوط جدًا. ده حلمي من وأنا طفل صغير عندي 7 سنين».
وأضاف: «أنا سعيد أني أول واحد يحقق الفوز مرتين، لكن دلوقتي ببص للمستقبل».
وعن ضربة الجزاء التي حققت الفوز المبكر لليفربول، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، قال صلاح: «أنا شوطت ضربة الجزاء اللى طلعتنا كأس العالم. دي زي دي».
وعقب انتهاء اللقاء السريع، سأل «صلاح» مراسل قناة bein sport: «هو أبو تريكة فين؟»، فأشار لهُ المراسل إلى مكان تواجد أبو تريكة، ضمنْ فريق المحللين.
وعندما رأى أبو تريكة صلاح يسأل عنه، قال مبتسمًا: «لو يعرف المراسل يجيبه يجيبه».
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