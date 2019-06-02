شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد صلاح عن فوز ليفربول بدوري الأبطال؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

في لقاء سريع ومُقتضب، عقب تتويج فريق ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، قال صلاح: «أنا مبسوط جدًا. ده حلمي من وأنا طفل صغير عندي 7 سنين».

وأضاف: «أنا سعيد إني أول واحد يحقق الفوز مرتين، لكن دلوقتي ببص للمستقبل».

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وعن ضربة الجزاء التي حققت الفوز المبكر لليفربول، في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، قال صلاح: «أنا شوطت ضربة الجزاء اللى طلعتنا كأس العالم، دي زي دي».

وتوج فريق ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح، صاحب هدف التقدم للريدز أمام توتنهام في المباراة النهائية.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين للاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.