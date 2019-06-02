شاهد ماذا قال الجمهور عن محمد صلاح فى نهائى الأبطال؟...

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جدة - عمرو شويل أشادت الجماهير المصرية بأداء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى نهائى دورى أبطال أوروبا أمام توتنهام والذى انتهى بتتويج الريدز باللقب للمرة السادسة فى التاريخ.

حرصت الجماهير المصرية على متابعة تتويج ليفربول بلقب ورى أبطل أوروبا للمرة السادسة فى التاريخ بالفوز على توتنهام هوتسبير 2-.0.

توج ليفربول بلقب دورى ابطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه بعد الفوز على توتنهام هوتسبير بهدفين دون، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد فى نهائى دورى أبطال اوروبا.

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وسجل النجم المصرى محمد الهدف الأول فى الدقيقة الثانية من ركلة جزاء بعد أن ارتطن عرضية ساديو مانى بيد اللاعب موسى سيسوكو، وينهى ديفوك أوريجى على آمال توتنهام فى الدقيقة 87 باحرازه الهدف الثانى فى الدقيقة 87 بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.