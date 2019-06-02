شكرا لقرائتكم تريد حصد البطولات؟ .. تعاقد مع أليسون وليس الشناوى !!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل دندراوى الهوارى

‫مبرووووك محمد صلاح.. فوز ناديه ليفربول ببطولة رابطة الأبطال الأوروبية..‬

‫مبروك، لسفير مصر، ووجهها المشرف، فى المحافل الدولية..‬

‫ولنا ملاحظات جوهرية:‬

‫ليفربول فى مباراة اليوم، كان متراجعا وبعيدا عن مستواه المعروف، ولكن يمتلك حارس مرمى عظيم.. إذن، حارس المرمى العملاق، نصف فريق، وأكثر، وإذا أردت حصد البطولات، لابد أن تمتلك حارس عملاق، وليس محمد الشناوى وشريف إكرامي، وتمتلك مدافع فى حجم فيرجيل فان دايك، وليس سعد سمير وأيمن أشرف، وخط منتصف رائع مثل ميلنر وفيرمينيو، وليس حسام عاشور، ومهاجم سريع، ومهارى من عينة محمد صلاح..وليس وليد أزارو وجيرالدو ومروان محسن..

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كلوب، المدير الفنى لليفربول، لعب بواقعية شديدة فى مباراة اليوم ، دفاع منطقة، والاعتماد على الهجمات المرتدة، لحصد البطولة، وامتلاك القدرات والمرونة التكتيكية، والخيال الخصب، والإبداع، وليس لاسارتى ومحمد يوسف.

وإدارة واعية، لديها القدرة على حسم الصفقات الرائعة، والسرعة فى حسم الكثير من الأمور العالقة، دون التأثر بالسوشيال ميديا.

عوامل النجاح، كثيرة، وأهمها، الاهتمام بالتفاصيل، مهما كانت دقتها، والحسم فى القرارات، والسخاء فى العطاء، والعمل الجماعى، وتفاني الجميع، وليس، بتدبير المؤمرات، والنرجسية، والبحث عن جمع المغانم، والمجد الشخصي..!!

مبرووووك، محمد صلاح، مبروك ليفربول...!!

وياليت العاملين فى الوسط الرياضى فى مصر، أن يتعلموا وينقلوا هذه التجارب الناجحة، وتطبيقها فى الأندية والمنتخبات ..!!