شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف فرسان الرحيل الثلاثة داخل الزمالك بفرمان مرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم يلتفت الكثيرون لتصريح مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عقب تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربى، بشأن اللاعبين الثلاثة الذين طلب رحيلهم عن الزمالك.

ويكشف الخليج 365 أسماء هؤلاء اللاعبين الثلاثة، بعد أن أبلغ رئيس النادى المدير الفنى باسمائهم، وهم محمود عبد المنعم "كهربا"، ويوسف أوباما، ومحمد إبراهيم.

وكان الزمالك تعادل مع الإنتاج الحربى إيجابيا بهدف، ليخرج رئيس النادى ويؤكدج أن هناك ثلاثة لاعبين لن يدخلوا الزمالك بعد اليوم.