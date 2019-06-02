شكرا لقرائتكم رغم شكوك مشاركته.. كين يقود هجوم توتنهام في النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيبدأ هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير مباراة فريقه أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت بينما يجلس زميله البرازيلي لوكاس مورا على مقاعد البدلاء.

وسجل مورا ثلاثية في مرمى أياكس أمستردام الهولندي في إياب قبل النهائي لكنه غاب عن التشكيلة بعد عودة هداف الفريق الغائب عن الملاعب منذ سبعة أسابيع بسبب إصابة في كاحله.

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وكما كان متوقعا سيبدأ البرازيلي روبرتو فيرمينو ضمن تشكيلة ليفربول عقب عودته من إصابة في فخذه بينما سيجلس ديفوك أوريغي، الذي سجل ثنائية في الفوز 4-صفر في إياب قبل النهائي أمام برشلونة، على مقاعد البدلاء.

وسيلعب توتنهام هوتسبير (4-2-3-1) بهوغو لوريس وكيران تريبيير وتوبي ألدرفيريلد ويان فرتونن وداني روز وهاري وينكس وموسى سيسوكو وديلي آلي وكريستيان إريكسن وسون هيونغ-مين وهاري كين.

فيما سيبدأ ليفربول (4-3-3)، بأليسون بيكر وترينت ألكسندر-أرنولد وجويل ماتيب وفيرجيل فان ديك وأندي روبرتسون وفابينيو وجوردان هندرسون وجورجينيو فينالدم ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.