صلاح يقود ليفربول للتتويج بلقب دوري ابطال اوروبا على حساب توتنهام بعد مباراة مشوقة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم، تتجه أنظار متابعي الساحرة المستديرة صوب ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد من أجل الاستمتاع بالقمة الانجليزية الحاسمة في نهائي دوري ابطال اوروبا 2019 لكرة القدم في ظل تواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الريدز الذي يأمل في تحقيق البطولة القارية بعد موسم كروي رائع، ونقدم ملخص ليفربول وتوتنهام هوتسبير الآن.

وتقابل الفريقان في 170 مباراة من قبل تاريخياً بمختلف المسابقات انتصر الفريق الأحمر 79 مرة مقابل 48 لصالح الفريق اللندني، فيما كان التعادل هو سيد الموقف في 43 مناسبة ويعتبر لقاء الليلة هو المواجهة الأهم بينهما نظراً لقيمة اللقب الأوروبي.

ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام

ونوضح لكم أبزر غيابات الفريقين قبل انطلاق المواجهة التي سوف تقام في تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت السعودية، حيث سيغيب عن ليفربول لاعب الوسط نابي كيتا وسيستعيد خدمات المهاجم فيرمينو، أما توتنهام هوتسبير فلن يكون هناك غياب مؤثر بين صفوفه خاصةً بعد استعادته للنجم الدولي هاري كين العائد من الإصابة.

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نتيجة ليفربول وتوتنهام

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام، ملخص مباراة ليفربول وتوتنهام، نهائي دوري ابطال اوروبا

وتقوم قناة بي ان سبورت بإذاعة المباراة على الهواء بالتعليق العربي للكثير من المعلقين المتميزين أبرزهم عصام الشوالي وحفيظ دراجي مع ستوديو تحليلي بتواجد جوزيه مورينيو.

وتلك هي المرة السابعة التي يتقابل فيها فريقان من نفس الدولة في تاريخ منافسات دوري ابطال اوروبا وثاني مرة بين الأندية الانجليزية.

تشكيلة توتنهام الأساسية أمام الريدز جاءت كالتالي: في حراسة المرمى: لوريس، الدفاع: تريبيير، ألديرفيرلد، فرينتونخين، روز، الوسط: وينكز، سيسوكو، إريكسين، وفي الهجوم: ديلي آلي، سون، كين.

التشكيل الرسمي لفريق ليفربول: أليسون – روبيرتسون – فان دي يك – ماتيب – أرنولد – فينالدوم – فابينيو – هيندرسون – ماني – فرمينو – صلاح.