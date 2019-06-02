صلاح يتألق: تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري الأبطال والتتويج للريدز

نقدم متابعة خاصة نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم حيث يترقب الجميع اليوم مباراة نهائي دوري أبطال اوروبا الشامبيونزليج بين فريقي ليفربول وتوتنهام في مباراة انجليزية خالصة بنكهة أوروبية حيث يسعى كل فريق للتواجد على منصة البطل وتحقيق اللقب الأكبر للكأس ذات الأذنين لانقاذ الموسم الكروي الخاص بهم بعد عدم الفوز بأي لقب محلي في هذا العام الذي سيطر عليه فريق مانشستر سيتي وحرم الريدز من بطولة البريمير ليج بفارق نقطة وحيدة.

مباراة ليفربول وتوتنهام

وتنطلق مباراة النهائي في تمام التاسعة من مساء ليل السبت بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل اللقاء عبر العديد من القنوات المفتوحة والمجانية على مختلف الأقمار الصناعية نظرا لكونها واحدة من أهم المباريات في كل عام، ولهذا قد خصصت قنوات bein sport أكثر من قناة لنقل هذا الحدث بتعليق متعدد لأشهر معلقي الوطن العربي مثل عصام الشوالي وحفيظ دراجي ورؤوف خليف.

مباراة ليفربول وتوتنهام دوري الأبطال

وتحدث ساديو ماني جناح فريق ليفربول عن اللقاء وعلاقته بمحمد صلاح معرباً عن أمنيته بالفوز في مباراة اليوم ولا يهم من يسجل صلاح أم فيرمينو أم هو، فالأهم هو الفريق وتابع مؤكدا أنه بفضل أهداف صلاح وصل الفريق لهذا المستوى فهو الأكثر احرازا للأهداف منذ قدومه وأنهم أصدقاء على المستوى الشخصي.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام، وكان محمد صلاح قد غاب عن مباراة الفريق في اياب نصف النهائي بعد اصابته، وفي تقرير مطول تحدث صلاح عن النهائي السابق وعن اصابته التي شعر حينها بأن كل شئ قاتم، ولكنه شعر أنه بامكانه أن يخوض النهائي مرات أخرى ليحقق حلمه

وانتشرت جماهير ليفربول في شوارع العاصمة مدريد منذ عدة ساعات متجولين بتيشرتات الفريق وسط أجواء كبيرة، وقد بدأ الاستديو التحليلي للمباراة الذي سيتواجد فيه أرسين فينجر المدرب السابق لأرسنال وجوزيه مورينهو المدرب السابق لريال مدريد وتشيلسي ومان يونايتد.