الآن: ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في نهائي دوري أبطال اوروبا وصلاح يسجل وأوريجي يؤكد

نقدم لكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم في دوري أبطال أوروبا، يتجمل ملعب واندا ميتروبوليتانو اليوم ليكون في أبهى صورة له ليستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام اللذين ضربا موعدا بعد تحقيقهم لريمونتادا تاريخية على حساب فريقي برشلونة وأياكس الهولندي على الترتيب بالرغم من أن معظم التوقعات أشارت بتواجد الأخيرين في مباراة النهائي.

مباراة ليفربول وتوتنهام

وتبلغ عدد القنوات الناقلة للمباراة 94 قناة في مختلف أنحاء العالم وهوما يعكس الاهتمام الكبير والموسع بهذا النهائي والذي سييحي مراسمه فرقة الروك الأمريكية، وينتظر ليفربول مكافأة مالية ضخمة حال نجاحه في تحقيق الفوز اليوم حيث سيتحصل الفريق على أكثر من 97 مليون يورو نظير مشاركته في البطولة وتقدمه ووصوله للأدوار النهائية وجائزة اللقب.

ليفربول وتوتنهام

ويتحدث الكثير حول فوز توتنهام في مباراة اليوم بعد أن ساندهم الحظ في عدد من المباريات أمام مانشستر سيتي بعد الغاء هدف ستيرلنج في اللحظات الأخيرة وأيضا أمام أياكس بعد أن تألق مورا وسجل هاتريك بعد أن فقد البعض الأمل في عودة السبيرز للقاء في ظل شوط أول تقدم به أصحاب الأرض بهدفين، فهل سيحقق توتنهام فعلا المفاجأة اليوم.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

ويستهدف يورجن كلوب فك عقدة حظه السيئ اليوم في النهائيات حيث اعتاد على الهزيمة في النهائيات التي خاضها، بينما تطمح جماهير الريدز في الفوز بالبطولة السادسة لهم في تاريخهم والتفوق على برشلونة وبايرن ميونخ من حيث عدد الألقاب

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وتحدث أبو تريكة منتقدا طول المدة التي جائت بين مبارتي نصف النهائي ومباراة النهائي والتي زادت عن عشرين يوما وهى مدة قد تؤثر على الحالة النفسية والذهنية للاعبين الذين وصوا لقوة مستواهم في مبارتيهم أمام برشلونة وأياكس.

تشكيل ليفربول لمباراة الفاينال: في حراسة مرمى الفريق أليسون بيكر وفي خط الدفاع ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون وثلاث منطقة خط الوسط هندرسون، فابينيو، فينالدوم وثلاث الهجوم الناري محمد صلاح، مانى، فيرمينو.

دخول لاعبي الفريقن الآن لملعب المباراة وأرضية الاستاد جماهير ليفربول تلقي التحية والتشجيع لاعبيها الذيب يبدأون عملية الاحماء مع المعد البدني ونزول لاعبي توتنهام أيضا وتوافد الجماهير يستمر.

متابعة نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام: