ليفربول يُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين… وصلاح سجل

تٌختتم اليوم مباريات دوري أبطال أوروبا بالمباراة النهائية بين ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ويبحث ليفربول عن اللقب السادس له إذ أنه حقق اللقب القارس خمسة مرات سابقة بينما تُعد هذه المرة هي الأولى بالنسبة لفريق توتنهام في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لذا فيأمل في تحقيق لقبه الأول.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت جرينتش، وتُنقل على شبكة قنوات بي إن سبورت بحيث يُعلق على المباراة رؤوف خليف من الملعب و خليل البلوشي على قناة bein HD1، ويوسف سيف و علي محمد علي على قناة bein HD2، وحفيظ دراجي على bein HD3 محمد بركات و هيثم فاروق على قناة bein HD4.

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام

يُواجه محمد صلاح وماني صعوبة في بداية المباراة إذ أن درجة الحرارة في الملعب تتجاوز 30 درجة مئوية ويلعبا اللقاء صائمين لذا فيضطرون للصيام 43 دقيقة أثناء المباراة أي طوال الشوط الأول تقريباً؛ ومن الجدير بالذكر أن جماهير ليفربول حرصت على مساندة فريقها في مباراته النهائية وسافرت إلى أسبانيا لحضور المباراة.

الدقيقة 2: صلاح يسجل الهدف الأول له في اللقاء عن طريق ركلة جزاء

الدقيقة 21: استحواذ لصالح ليفربول وهدوء يسود المباراة بعد الهدف الأول

الدقيقة 40: هدف ضائع من صلاح والحكم يحتسب الكرة ضربة ركنية للريدز ولكن التنفيذ سيئ

الدقيقة 60: توتنهام تدخل المباراة بتصميم على التعادل والفوز وتصويبات متعددة على المرمى لكن أليسون يتألق وكلوب يُجري تبديلات في خطة اللعب.

الدقيقة 87: أوريجي يُسجل الهدف الثاني في المباراة

نهاية الشوط الثاني من المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين ويُتوج على أثرها بلقب دوري أبطال أوروبا