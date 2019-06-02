بعد غياب 14 عامًا ليفربول يستعيد اللقب الأوروبي ويُتوج بطل دوري أبطال أوروبا بقيادة محمد صلاح...

لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 يعود للفريق الإنجليزي ليفربول بعد غياب 14 عامًا ( منذ 2004 )، وذلك بتغلبه على نظيره ومواطنه توتنهام في المواجهة النهائية على البطولة، التي جمعت الفريقين على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“ بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بقيادة نجم ليفربول المتألق دومًا الفرعون المصري محمد صلاح، حيث انتهت المباراة بفوز ليفربول 2/0، والفوز بهذا اللقب يكون ليفربول قد انتزع بطاقة العبور إلى كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

ليفربول بطلًا لدوري أبطال أوروبا 2019

شهدت نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بداية قوية وسريعة للريدز، حيث أحكم لاعبوه السيطرة بحثًا عن هدف مبكر، يستطيعون من خلاله إرباك المناقس في حساباته، وهذا ما حصل بالفعل حيث سجل محمد صلاح في الدقيقة من بداية المباراة هدف التقدم من ضربة جزاء، وبذلك يعتبر صلاح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي بعد الجزائري رابح ماجر، يسجل هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنتقل المبارة لتشهد تبادل الهجمات بين الفريقين، في محاولة من توتنهام لتعديل النتيجة، وفي ذات الوقت بحث ليفربول عن هدف لتعزيز النتيجة، لتتوالى الهجمات وإضاعة الفرص من الفريقين، وينتهي الشوط الاول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

ويبدأ الشوط الثاني من عمر المباراة ليشهد أكثر إثارة، من خلال تبادل الفريقين للهجمات، وتبادل إضاعة الفرص، وكانت الدقيقة 86 على وشك إدراك التعادل من توتنهام لولا تألق حارس ليفربول أليسون في صدّ تسديدة الدنماركي كريستيان اريكسين القوية من ضربة حرة مباشرة .

وتأتي الدقيقة 87 من عمر المباراة لتقضي على آمال توتنهام، بتسجيل البلجيكي ديفوك اوريجي من تسديدة للكرة تهيأت له ضمن منطقة الجزاء لتهز شباك مرمى توتنهام بتسديدة زاحفة فشل الحارس في التصدي لها، في حين تألق الحارس أليسون في المحافظة على نظافة شباكه في الدقائق الأخيرة ليتوّج ليفربول بطلًا للقب القاري.