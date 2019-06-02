ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام نهائي دوري ابطال اوروبا .. تتويج ليفربول بفضل اهداف صلاح وأوريجي

توج نادي ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد، سجل أهداف ليفربول اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، والدولي البليجيكي أوريجي في الدقيقة 88 قبل نهاية المباراة، ليحصد ليفربول اللقب السادس في تاريخه وينفرد بثالث أكثر أندية العالم تتويجاً باللقب بعد ريال مدريد وميلان الإيطالي.

وتألق الحارس البرازيلي إليسون بيكر الذي تحمل أعباء كبيرة خلال الشوط الثاني نتيجة هجوم فريق توتنهام المتواصل، بفضل تصدياته القوية لكرات ديلي ألي وسيسكو ولاعبي توتنهام، وتراجع أداء الريدز خلال الشوط الثاني نتيجة الضغط المتواصل لفريق توتنهام.

تتويج ليفربول بدوري أبطال اوروبا

لحظات لا تنسى تعيشها جماهير ليفربول في كل مكان بالعالم، بعد التتويج كأبطال لأوروبا وتعويض خسارة المباراة النهائية في الموسم الماضي لحساب ريال مدريد.