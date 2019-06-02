تقرير.. حلمه تحقق.. محمد صلاح ثالث عربي يتوج بدوري الأبطال

مصراوي
حقق محمد صلاح لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على توتنهام بهدفين دون رد، في النهائي الذي احتضنه ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وحاول محمد صلاح ورفاقه تحقيق لقب دوري الأبطال بعد خسارة الموسم الماضي على يد ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وكتب له ما تمنوه بعدما نالوا اللقب على حساب توتنهام، المباراة التي شهدت تسجيل محمد صلاح لهدف من ركلة جزاء.
صلاح لم يكن اللاعب العربي الأول الذي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا، فسبقه الأسطورة الجزائرية رابح ماجر، لاعب...
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