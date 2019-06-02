كشف لغز الفتاة العارية فى نهائى دورى الأبطال

سوبر كورة خطفت احدى السيدات الأنظار فى مواجهة ليفربول وتوتنهام هوتسبير فى نهائى دورى أبطال أوروبا، بالمباراة المقامة على ملعب "واندا متروبليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وأثارت السيدة الجدل بعد اقتحامها لملعب اللقاء فى الشوط الأول وهى شبه عارية. والسيدة المثيرة للجدل هى صديقة اليوتيوبر الروسى الشهير "فيتالى"، والذى اقتحم أرضية ملعب "ماراكانا" فى نهائى كأس العالم بالبرازيل 2014 والذى جمع بين منتخبى المانيا والأرجنتين. ويهدف الثنائى إلى القيام بهذه الأفعال من أجل مزيد من الشهرة وكسب زوار جدد على قنواتهم بهدف الربح...

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