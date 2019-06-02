فخر مصر .. محمد صلاح يتوج مع فريقه ببطولة أوربا .. أحرز هدفاً تاريخياً

الموجز - محمد علي هاشم فاز فريق ليفربول على فريق توتنهام بهدفين مقابل لا شئ في نهائي كأس اوربا . أحرز محمد صلاح الهدف الأول من ضربة جزاء في أول اللقاء وأضاف أوريجي الهدف الثاني . ليتوج ليفربول ببطولة كأس أوربا

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