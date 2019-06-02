شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 1 / 6 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 1 / 6 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استعدادات الفريق لمواجهة حرس الحدود فى المباراة التى ستقام بعد غد الإثنين فى الدورى.

الزمالك يتناول الإفطار غدا بالإسكندرية بسبب معسكر مواجهة الحدود

قرر خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، سفر الفريق الأبيض عصر غد الأحد إلى الإسكندرية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، التى ستقام فى العاشرة من مساء بعد غد الإثنين بملعب المكس بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجوله الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

خالد جلال للاعبى الزمالك: الدورى فى إيدينا بالتركيز حتى صافرة النهاية

عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين في بداية التدريبات المقامه حالياً على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وجه خالد جلال رسالة للاعبى الزمالك بأهمية التركيز حتى الدقيقة الأخيرة فى كل مباراة قائلاً لهم:"يجب أن تصححوا الأخطاء، لو لم نصحح الأخطاء حتى وقت انتصارنا وتقدم الفريق.. سيأتي الوقت الذى سندفع فيه ثمن الأخطاء، لذلك التركيز من الجميع مطلوب حتى إطلاق الحكم صافرته في المباريات"، كما تابع خالد جلال حديثه مع لاعبى الزمالك قائلاً:"الدورى مازال فى أيدينا وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحصد اللقب".

مران الزمالك.. كهربا "مُجهد".. جلسة مع عنتر.. وعماد السيد "بيجرى"

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خاض محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب خلال تدريبات الفريق الأبيض المقامة حاليا بملعب النادى، استعداداً لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. وجاء مران كهربا المنفرد بسبب شعوره بالإجهاد البسيط حيث اجتمع اللاعب مع خالد جلال المدير الفنى للفريق ونبيل محمود المدرب العام وأخبرهما بالأمر ويؤدى اللاعب المران المنفرد برفقة عماد السيد حارس مرمى الفريق الذي يخوض تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب بسبب إصابته فى اليد.

الزمالك يُبعد هيما عن المران بعد جلسة دونجا بسبب غيابه أمام حرس الحدود

حصل محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب النادى، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز. حضر محمد إبراهيم جلسة الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال مع اللاعبين ثم توجه لخوض تدريبات بدنية خاصة فى صالة الجيمانزيوم بالنادى وعقد تامر عبد الحميد دونجا المدرب المساعد جلسة سريعة مع اللاعب قبل التوجه من الملعب إلى صالة الجيمانزيوم من أجل مطالبته بأداء بعض التدريبات البدنية.

خالد جلال يستعين بـ"سبورة" ويمنح طارق حامد إجازة قبل مباراة حرس الحدود

أحضر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، سبورة خلال الجلسة الفنية مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش مران اليوم السبت، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.