شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يلغى معسكره المغلق استعدادا للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى محمد عودة المدير الفنى لبتروجت معسكر فريقه المغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب فى المباراة الذى كان مقرر لها بعد غدا الإثنين فى الجولة الـ34 والاخيرة للدورى .

وقد اكد مصدر مسئول ببتروجت أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعد السبب الرئيسى وراء ضياع حقوق الأندية بسبب التضارب الواضح فى المواعيد ، ومحاباة بعض الأندية الكبرى على حساب الأندية الصغرى فى الدورى وهو ما كان له بالغ الأثر فى نهاية المسابقة بعدما احتج العديد من الأندية ، مؤكدا فى الوقت نفسه أن ناديه يبحث عن حقه فقط .

كان مجلس إدارة بتروجت قد أصدر بيانا يرفض نهائياً خوض مباراة المقاولون العرب المقبلة .

يأتى القرار بعد التعنت الواضح ضد نادي بتروجت والكيل بمكيالين فى ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلى مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما وتجاهل طلبات النادي العادلة في عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة.

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على الجانب الآخر يقوم بمساندة كافة الفرق المنافسة لنا علي البقاء وتحقيق رغباتهم في نقل مبارياتهم والتنسيق بينهم للمساعدة في الهروب من الهبوط فضلا عن عدم الأخذ بما تم الإتفاق عليه في اجتماع لجنة الأندية المشكلة برئاسة السيد نائب رئيس الاتحاد ووفقا لإفادة سيادته بأن قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بالتمسك بالجدول القديم للدوري هو عكس ما تم الاتفاق عليه في اتحاد الكرة وفي هذا الاجتماع .

ويؤكد نادي بتروجيت بأنه سيسلك كل الطرق المشروعة من أجل المحافظة علي حقوقه لدي الجهات المختصة محليا ودوليا.