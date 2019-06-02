شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بدورى أبطال أوروبا: عقبال كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر السابق، وفريق النجوم الحالى، الدولي المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بعد فوزه مع الريدز بدورى أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزى.

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وقال الحضرى فى مقطع فيديو: "يا أبو الصلح ألف مليون مبروك علي البطولة يا عم الناس، وإنشاء الله السنة دي تفرح المصريين بكأس أمم أفريقيا".

كان ليفربول قد فاز على توتنهام بهدفين نظيفين فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء اليوم السبت فى مدريد، ليتوج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه.