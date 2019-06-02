صور.. حشد جماهيرى كبير فى دمنهور لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقاهى وكافيهات ميدان دوران الكوبري العلوي بدمنهور حشدا جماهيريا كبيرا لمتابعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام ، وحرصت الجماهير المصرية على الهتافات والتشجيع المتواصل لتدعيم ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له الفرعون المصري الدولي محمد صلاح الذي نال من التشجيع الكثير عقب إحرزه هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة الثانية من ضربة جزاء .

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