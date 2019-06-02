شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الخليج 365 يرصد فرحة أسرة محمد صلاح بهدف النهائي الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عاش أقارب النجم المصري محمد صلاح حالة من الفرحة العارمة وذلك عقب الهدف الأول الذي أحرزه النجم المصري في مرمي توتنهام الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا فى تجمع أسرى بمنزلهم بالغربية .

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وتجمع أسرة النجم المصري في منزل اللاعب من أجل مشاهدة المباراة مع الحاج صلاح غالي والد اللاعب والذي قفز فرحا بعد هدف نجله الأول في مرمي توتنهام.

فيما قام عبدالعزيز البمبي خال اللاعب بالجري داخل طرقات الشقة فرحا بالهدف في الوقت الذي واظبت فيه والدة الفرعون المصري علي الصلاة للدعاء لنجلها اثناء المباراة .