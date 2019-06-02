"خال" محمد صلاح يوزع شربات علي اهالي نجريج بعد نهائي دوري الابطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عبدالعزيز البمبي خال النجم النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي بتوزيع المشروبات الغازية علي جيرانه وأهالي قرية نجريج مسقط رأس النجم المصري محمد صلاح وذلك فرحا بالفوز علي توتنهام وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا. وأكد البمبي أن الجميع داخل قرية نجريج في حالة من الفرحة العارمة فرحا بفوز ابن قريتهم باللقب الاوروبي موجها الشكر لكل اهالي نجريج الذين تجمعوا في الشوارع للاحتفال بفوز اين قريتهم باللقب الاوروبي.

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