شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستعين بـ"سبورة" ويمنح طارق حامد إجازة قبل مباراة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحضر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، سبورة خلال الجلسة الفنية مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش مران اليوم السبت، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

وشرح خالد جلال من خلال السبورة بعض الأمور الفنية للاعبين حول تحركاتهم داخل الملعب والمطلوب منهم في الهجوم والدفاع والتغطيات العكسية استعدادا للمباراة المقبلة أمام حرس الحدود.