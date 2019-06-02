سوبر كورة .. أصدقاء صلاح فى ضيافة العمدة لمتابعة حصد لقب الفرعون الأوروبى الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ماهر شتيه ،عمدة قرية نجريج ، مسقط رأس الفرعون المصرى محمد صلاح على جمع أصدقاء لاعب ليفربول الإنجليزي فى منزله لمتابعة مباراة ليفربول ضد توتنهام فى نهائى دوري ابطال اوروبا. لمشاهدة الفيديو والصور اضغط هنا..

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