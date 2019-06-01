انت الان تتابع تفاصيل خبر القطري ناصر العطية بطلاً لرالي كازاخستان الصحراوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 11:52 مساءً - تُوّج السائق القطري ناصر العطية، السبت، بطلاً لرالي كازاخستان الصحراوي، الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس كانتري)، لينفرد بصدارة ترتيب السائقين بعدما فض الشراكة مع الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، الفائز برالي أبوظبي الصحراوي.

وهذا الفوز الثاني للسائق القطري في رالي كازاخستان بعد عام 2017، والثاني له هذا العام، بعدما فاز برالي بلاده (رالي قطر الصحراوي) في الجولة الافتتاحية للبطولة العالمية، مطلع 2019.

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ولم يكن الفوز الذي حققه "سوبرمان" الرياضة العربية بصحبة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل سهلاً، قبل أن ينجح في الوصول إلى خط النهاية متقدماً بفارق 5.21 دقائق على منافسه الفرنسي بيترهانسيل، ليتفوق بتسع نقاط في صدارة ترتيب السائقين، قبل الجولة الختامية في المغرب في أكتوبر المقبل.

بدوره أبدى العطية سعادته الكبيرة لفوزه في رالي كازاخستان وتصدره ترتيب السائقين، قبل أن يستكمل قائلاً: "ننتظر حالياً رالي المغرب الصحراوي. هو عام جيد بالنسبة لنا مع 6 انتصارات في المجمل في ستة سباقات خضناها حتى الآن".

في المقابل نجح السائق القطري محمد المير مع ملاحه أليكس كوزميش في انتزاع لقب فئة "تي2" بعدما قاد سيارته "تويوتا لاندكروزر" للمركز الأول في هذه الفئة، والعاشر في الترتيب العام بوقت إجمالي قدره 27،20،10 دقيقة، وذلك في أول مشاركة له في بطولة العالم.