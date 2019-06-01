انت الان تتابع بيراميدز يُكرم رامون دياز بعد رحيله عن الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

رامون دياز

أقام نادي بيراميدز حفل وداع للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون بعدما أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم المُنقضي، وأقيم الحفل بفندق فور سيزونز بالقاهرة، لتقديم الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة الماضية من مجهود منذ تكليفه بمهمة قيادة بيراميدز في شهر يناير الماضي. وحضر حسام البدري رئيس النادي حفل التكريم الذي جاء بتكليف من تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، ومجلس الإدارة وبتواجد أحمد حسن المشرف العام على الكرة، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية.

وأعرب المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن فخره وسعادته بالتكريم قبل مغادرته القاهرة، وتخليه عن مهمته، مؤكدًا على أنه لا يملك سوى الشكر والتقدير لكل مسئولي النادي وخاصة المستشار تركي آل الشيخ، وحسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن المشرف على الكرة ومحمد العاصي المدير التنفيذي. أوضح دياز في كلمته بحفل التكريم