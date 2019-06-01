الامارات | بالصور: محمد صلاح يتوج ليفربول بطلاً لدوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: محمد صلاح يتوج ليفربول بطلاً لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عقب تغلبه على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون مقابل أحرزهما النجم المصري محمد صلاح، والبديل البلجيكي الرائع أوريجي، في المباراة التي جمعت الفريقين الإنجليزيين بملعب أتليتكو مدريد في إسبانيا، وبهذه النتيجة ينهي الفريق الإنجليزي موسمه المتميز بتحقيق لقب غالي وعالمي بعدما كان قد فقد لقب الدوري الإنجليزي لمصلحة فريق مانشستر سيتي.

ويعتبر اللقب هو الأول للمدرب الإلماني يورغن كلوب، مع الفريق الإنجليزي بعد أن كان قد خسر من قبل في 6 نهائيات أوروبية مختلفة، كما أنه هو اللقب العالمي الأول لنجم منتخب مصر الدولي محمد صلاح، وجائت المباراة متوسطة المستوى الفني في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني كان مختلف تماماً وسيطر فريق توتنهام على مجريات المباراة وكاد أن يحقق هدف التعادل لولا تألق حارس فريق ليفربول الرائع.

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