شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز على فريق توتنهام بهدفين للاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتقدم ليفربول مبكرًا عن طريق الدولي المصري محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من زمن المباراة.

وظلت النتيجة معلقة حتى الدقيقة 88، حيث استطاع البديل أوريجي من تسجيل الهدف الثاني وتأكيد الفوز والتتويج باللقب الأوروبي السادس للفريق الإنجليزي.