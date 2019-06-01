التونسي بقير أبهاوي حتى 2021

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض أعلن مجلس إدارة نادي أبها التعاقد مع التونسي سعد بقير، لاعب الترجي الرياضي السابق، ليمثل صفوف الفريق المتأهل حديثا لدوري المحترفين، بعقد احترافي يمتد حتى 2021. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر «أنهت الإدارة إجراءات تسجيل الدولي التونسي سعد بقير بعقد يمتد لعامين لتمثيل الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان». وصعد أبها إلى مصاف دوري المحترفين السعودي الموسم المقبل، بعد تتويجه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى برصيد 69 نقطة.



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