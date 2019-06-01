الفتح يعير الجبال إلى الصفاقسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض

أعلن نادي الفتح السعودي أمس موافقته على إعارة فتحي الجبال، مدرب الفريق، إلى فريق الصفاقسي التونسي لقيادته فيما تبقى من مباريات في الدوري التونسي.

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وكانت إدارة الصفاقسي التونسي طلبت الاستعانة بخدمات الجبال لنهاية مباريات الدوري التونسي، وهو ما وافق عليه نادي الفتح السعودي.

وأصدر بيانا أمس السبت جاء فيه «في إطار تعاون إدارة نادي الفتح مع الأندية العربية الشقيقة، استجابت الإدارة مؤخرا للطلب الذي تقدم به النادي الصفاقسي التونسي رسميا للاستعانة بالمدير الفني للفريق الأول السيد فتحي الجبال للإشراف على الدفة الفنية لفريق الصفاقسي، خلال ما تبقى من مباريات الدوري التونسي».

وأضاف البيان «نتيجة لذلك التعاون المثمر بين الناديين الشقيقين، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق خطاب شكر وتقدير من إدارة النادي الصفاقسي التونسي وجماهيره ومحبيه».