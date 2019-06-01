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الفتح يعير الجبال إلى الصفاقسي

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي الفتح السعودي أمس موافقته على إعارة فتحي الجبال، مدرب الفريق، إلى فريق الصفاقسي التونسي لقيادته فيما تبقى من مباريات في الدوري التونسي.

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وكانت إدارة الصفاقسي التونسي طلبت الاستعانة بخدمات الجبال لنهاية مباريات الدوري التونسي، وهو ما وافق عليه نادي الفتح السعودي.

وأصدر بيانا أمس السبت جاء فيه «في إطار تعاون إدارة نادي الفتح مع الأندية العربية الشقيقة، استجابت الإدارة مؤخرا للطلب الذي تقدم به النادي الصفاقسي التونسي رسميا للاستعانة بالمدير الفني للفريق الأول السيد فتحي الجبال للإشراف على الدفة الفنية لفريق الصفاقسي، خلال ما تبقى من مباريات الدوري التونسي».

وأضاف البيان «نتيجة لذلك التعاون المثمر بين الناديين الشقيقين، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد العفالق خطاب شكر وتقدير من إدارة النادي الصفاقسي التونسي وجماهيره ومحبيه».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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