حادث سيارة ينهي حياة لاعب إسباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

أعلن نادي أشبيلية الإسباني لكرة القدم، وفاة لاعب المنتخب الإسباني الأول خوسيه أنطونيو رييس، في حادث سيارة.

وشارك رييس «35 عاما» في 21 مباراة مع المنتخب الإسباني ولعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق أرسنال خلال الفترة من 2004 وحتى 2007، وكان يلعب حاليا لفريق إكستيرمادورا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكتب نادي أشبيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت تويتر «معشوق أشبيلية خوسيه أنطونيو رييس توفي في حادث تصادم. أرقد في سلام».