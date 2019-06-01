المسحل يعيد الطريفي لرئاسة لجنة الحكام.. وكولينا مسؤول عن التطوير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبد الله الفراج - الرياض

برزت تحركات مبكرة للمرشح الأقوى لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الذي سيخوض الانتخابات المقبلة مع منافسه الوحيد فهد اللهيب في 29 يونيو المقبل، خلفا للمستقيل قصي الفواز.

Advertisements

وتصدرت تلك التحركات الملف التحكيمي، إذ كشفت «مكة» عن إعادة هيكلة الدائرة التحكيمية باتحاد القدم وإعادة هيكلتها بتعيين الإيطالي الشهير بييرلويجي كولينا لتولي الإشراف والتخطيط والتطوير التحكيمي، إلى جانب تعيين رستو رئيسا لدائرة التحكيم، والدولي علي الطريفي رئيسا للجنة الحكام الرئيسة، وإعادة الدولي محمد سعد بخيت كمقرر للجنة، واختيار 6 أعضاء للعمل في اللجنة.

وينتظر أن تشمل تغيرات وتطوير التحكيم إلغاء اللجان الفرعية في المناطق السعودية، والاكتفاء بمندوب للجنة يحدده حكام كل لجنة، فيما برز اسم الحكم الدولي السابق عبدالرحمن الزيد للعمل كمستشار في اللجنة، إلى جانب اختيار أكاديميين في الإدارة سبق لهما العمل في المجال الرياضي لإعداد آلية لتطوير العمل الإداري داخل لجنة الحكام الرئيسة.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كلف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم»فيفا» بييرلويجي كولينا، بالاتفاق مع فيفا لاختيار الطواقم التحكيمية التي أدارت الجولتين الأخيرتين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.