شكرا لقرائتكم الجالية السودانية فى مصر تساند محمد صلاح بالمقاهى .. "فيديو وصور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت الجالية السودانية فى مصر، بمساندة محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول ضد توتنهام، المقامة حاليا فى أسبانيا بنهائى دوري ابطال اوروبا.

الجالية السودانية فى مصر تساند محمد صلاح بالمقاهى (1)

الجالية السودانية فى مصر تساند محمد صلاح بالمقاهى (2) Advertisements ونجح محمد صلاح فى تسجيل أولى أهداف ليفربول ضد توتنهام ليتقدم الريدز فى الشوط الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجالية السودانية فى مصر تساند محمد صلاح بالمقاهى .. "فيديو وصور"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.