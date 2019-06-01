شكرا لقرائتكم ليفربول ضد توتنهام .. النساء والأطفال أبرز متابعى نهائى أوروبا "صور وفيديو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد النساء والأطفال بكثافة فى مقاهى القاهرة لمتابعة مباراة ليفربول ضد توتنهام فى نهائى دوري ابطال اوروبا المقام حاليا فى أسبانيا. ويحرص المصريين على متابعة مباراة ليفربول ضد توتنهام لمشاهدة الفرعون المصري محمد صلاح قائد الريدز. Advertisements

متابعة نهائى أوروبا فى المقاهى

المصريين يتابعون نهائي أوروبا ونجح محمد صلاح فى قيادة ليفربول للتقدم على توتنهام بهدف وحيد فى الشوط الأول من نهائي دوري ابطال اوروبا.

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