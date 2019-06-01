"بلوا الشربات" .. كيف احتفلت أسرة محمد صلاح باللقب الأوروبى "صور"...

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جدة - عمرو شويل حرصت أسرة الفرعون المصرى، محمد صلاح، على الاحتفال بطريقتها الخاصة بعد نجاحه فى حصد أولى ألقابه الأوروبية والفوز بدوري ابطال اوروبا مع ليفربول. ونجح ليفربول فى الفوز على توتنهام فى نهائي دوري ابطال اوروبا ليحصد اللقب الأوروبى الأول لمحمد صلاح فى مسيرته الكروية. وقام عبدالعزيز البمبي خال محمد صلاح بتوزيع المشروبات الغازية والشربات علي جيرانه وأهالي قرية نجريج مسقط رأس الفرعون المصري فرحا بالفوز علي توتنهام. Advertisements وأكد البمبي أن جميع أهالى قرية نجريج في حالة فرحة عارمة بعد فوز الفرعون المصرى باللقب الأوروبي، موجها الشكر لكل أهالي نجريج الذين تجمعوا في الشوارع للاحتفال بفوز ابن قريتهم بأولى ألقابه الأوروبية.

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