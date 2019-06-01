شكرا لقرائتكم أصدقاء صلاح فى ضيافة العمدة لمتابعة حصد لقب الفرعون الأوروبى الأول.. "فيديو وصور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص ماهر شتيه ،عمدة قرية نجريج ، مسقط رأس الفرعون المصرى محمد صلاح على جمع أصدقاء لاعب ليفربول الإنجليزي فى منزله لمتابعة مباراة ليفربول ضد توتنهام فى نهائى دوري ابطال اوروبا. Advertisements ونجح محمد صلاح فى تسجيل الهدف الأول لفريق ليفربول ضد توتنهام بعد دقيقتين من انطلاق المباراة فى التاسعة مساءا بمدينة مدريد الأسبانية قبل إضافة أوريجى الهدف الثانى للريدز قبل نهاية اللقاء بــ 4 دقائق .

أصدقاء محمد صلاح يتابعون نهائى أوروبا (1)

أصدقاء محمد صلاح يتابعون نهائى أوروبا (2)

أصدقاء محمد صلاح يتابعون نهائى أوروبا (3)

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