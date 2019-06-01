شكرا لقرائتكم المقاصة يجدد عقد محمد كوكو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة مصر المقاصة تجديد عقد حارسه محمد كوكو بعد ادائه الجيد الذى ظهر عليه خلال المباريات الأربعة الأخيرة بالدورى والتى شارك فيها الحارس مع ناديه.

تأتى هذه الخطوة من جانب إدارة الفريق الفيومى خوفا من إغراءات الأندية المنافسة بعد وصول اكثر من عرض للحارس فى ظل النقص الحاد الذى تشهده الأندية فى هذا المركز .

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ومن المقرر أن يعقد المشرف العام على الكرة بالمقاصة جلسة مع الحارس لتجديد عقده لتفويت الفرصة على الأندية خاصة وأن كوكو من الحراس المشهود لهم بالكفاءة وينتظره مستقبل كبير مع النادى .

يذكر أن محمود حمدى الحارس الثانى فى المقاصة اقترب من الرحيل عن الفريق لرغبته فى المشاركة أساسيا فى ظل تضاؤل فرصته للمشاركة مع وجود احمد عادل عبد المنعم .