شكرا لقرائتكم أول محاضرة من خالد جلال للاعبى الزمالك "ع السبورة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحضر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، سبورة خلال الجلسة الفنية مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش مران اليوم السبت، ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

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وشرح خالد جلال من خلال السبورة بعض الأمور الفنية للاعبين حول تحركاتهم داخل الملعب والمطلوب منهم في الهجوم والدفاع والتغطيات العكسية استعدادا للمباراة المقبلة أمام حرس الحدود.

فيما حصل طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبا الزمالك على راحة اليوم من التدريبات الجماعية بإذن من خالد جلال المدير الفنى للفريق، سيغيب زيزو عن الفريق الأبيض أمام حرس الحدود للإصابة فى أنكل القدم.