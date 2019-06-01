شكرا لقرائتكم كهربا يخوض مرانا منفردا فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، تدريبات منفردة بالجرى حول الملعب خلال تدريبات الفريق الأبيض المقامة حاليا بملعب النادى، استعداداً لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها بعد غد الإثنين، ضمن مؤجلات الأسبوع الثلاثين بالدورى الممتاز.

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وجاء مران كهربا المنفرد بسبب شعوره بالإجهاد البسيط حيث اجتمع اللاعب مع خالد جلال المدير الفنى للفريق ونبيل محمود المدرب العام وأخبرهما بالأمر ويؤدى اللاعب المران المنفرد برفقة عماد السيد حارس مرمى الفريق الذي يخوض تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب بسبب إصابته فى اليد.

فيما عقد خالد جلال جلسة مع محمد عنتر صانع ألعاب الفريق أكد له خلالها أهمية التركيز فى الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة على المستوى الفنى والبدنى حيث يضعه ضمن حساباته للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة خاصة أنه يعد أحد العناصر التي يحتاجها الفريق فى الفترة القادمة وطلب جلال من اللاعب خوض تدريبات بدنية قوية.